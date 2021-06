Bei der Tischtennis-EM in Warschau sind Sarah De Nutte und Ni Xia Lian in der Doppelkonkurrenz im Viertelfinale ausgeschieden.

Tischtennis-Europameisterschaft

FLTT-Duo verpasst Medaille knapp

Joe GEIMER Bei der Tischtennis-EM in Warschau sind Sarah De Nutte und Ni Xia Lian in der Doppelkonkurrenz im Viertelfinale ausgeschieden.

Beinahe hätte sich das Szenario von der Tischtennis-Europameisterschaft des Jahres 2018 wiederholt: Damals holten Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 43) und Sarah De Nutte (75) gemeinsam im Doppel die Bronzemedaille.

Nun, drei Jahre später, findet die EM in Warschau statt. Und die Luxemburger Paarung Ni/De Nutte spielte am Samstagmorgen in der polnischen Hauptstadt, um den Einzug ins Halbfinale. Letztendlich steht gegen die deutschen Nationalspielerinnen Petrissa Solja (20) und Shan Xiaona (41) eine knappe 2:3-Niederlage zubuche.

Dabei lagen Ni und De Nutte zwischenzeitlich gar mit 2:1 nach Sätzen in Führung, gegen Ende der Partie unterliefen den beiden FLTT-Spielerinnen allerdings mehr Fehler als den Konkurrentinnen, sodass der Erfolg der beiden Deutschen in Ordnung geht.

Ni und De Nutte starteten wie die Feuerwehr in die Partie. Schnell setzten sie sich im ersten Durchgang auf 10:3 ab, machten es aber noch einmal spannend (10:10). Mit 13:11 ging Satz eins dennoch an die Außenseiterinnen aus dem Großherzogtum.

Achtelfinal-Aus im Einzel

Solja/Shan glichen aus (11:5), doch die Luxemburgerinnen spielten weiter stark (11:9) und waren nur noch einen gewonnenen Durchgang von der Medaille entfernt. Die Sätze vier und fünf gingen allerdings mit 5:11 verloren und somit war der Traum vom Edelmetall geplatzt.

In den Runden zuvor hatten sich Ni/De Nutte souverän mit jeweils 3:1 gegen Katerina Tomanovska (CZE/236) und Nathalie Marchetti (B/140) sowie gegen die Ungarinnen Szandra Pergel (76) und Imre Leila (644) behauptet.

Im Einzel ereilte die beiden besten Luxemburger Tischtennisspielerinnen das gleiche Schicksal: Nach zwei Erfolgen gegen weniger gut klassierte Gegnerinnen erfolgte jeweils das Aus im Achtelfinale. De Nutte scheiterte mit 0:4 an Shan, gegen die sie bereits im Doppel unterlag, und Ni musste sich der starken Ukrainerin Margaryta Pesotska (33) mit 2:4 geschlagen geben.

