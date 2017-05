(PiH) - In der Finalserie der Tischtennis-Meisterschaft hätte Düdelingen den fünften Titelgewinn in Folge klar machen können. Am Ende zeigte Ettelbrück die besseren Nerven und bezwang den Gegner mit 5:3. Das Entscheidungsspiel findet nächste Woche in Ettelbrück statt.

Zu Beginn des zweiten Finalspiels der Serie nach dem Modus "best of three" schien Ettelbrück zunächst mehr von der Partie zu haben. Sowohl Dragos Olteanu als auch Irfan Cekic gingen zunächst mit 2:0 in Sätzen gegen Gilles Michely bzw. Zoltan Fejer-Konnerth in Führung.



Doch beide Düdelinger erzwangen den Ausgleich. Während Michely auch im Entscheidungssatz siegreich blieb, musste Fejer-Konnerth die Überlegenheit von Cekic anerkennen.

Im unteren Paarkreuz zeigte der junge Ettelbrücker Eric Thillen eine beherzte Leistung gegen Christian Kill, konnte aber eine 2:3-Niederlage nicht abwenden. Am Nebentisch tat sich Luka Mladenovic deutlich schwerer als erwartet gegen Mike Bast. Im vierten Satz entschied er die Partie durch einen Netzroller für sich.

Nach dem 2:2-Halbzeitstand nahmen zwei Ettelbrücker erfolgreich Revanche für die knappen 2:3-Hinspielniederlagen. Zunächst legte Cekic vor, indem er Michely klar mit 3:0 besiegte. Am Nebentisch war es schon wie vergangene Woche eine äußerst knappe Angelegenheit. Am Ende profitierte Olteanu von vielen Fehlern von Fejer-Konnerth und setzte sich mit 3:2 durch.

Ettelbrück fehlte somit noch ein Sieg. Bast hielt sein Team durch einen 3:1-Sieg gegen Thillen im Rennen, aber Mladenovic erzwang die vorzeitige Entscheidung mit 3:2 gegen Kill.



Ettelbrück – Düdelingen 5:3



Cekic – Fejer-Konnerth 3:2, Olteanu – Michely 2:3, Mladenovic – Bast 3:1, Thillen – Kill 2:3, Cekic – Michely 3:0, Olteanu – Fejer-Konnerth 3:2, Thillen – Bast 1:3, Mladenovic – Kill 3:2