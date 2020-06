Düdelingen ist Landesmeister der BDO TT League. Die Play-off-Runde wird wegen der Corona-Pandemie nicht gewertet.

Tischtennis: Düdelingen ist Meister

David THINNES Düdelingen ist Landesmeister der BDO TT League. Die Play-off-Runde wird wegen der Corona-Pandemie nicht gewertet.

Drei Vereine waren noch im Rennen um den Landesmeistertitel im Tischtennis: Das Trio ist sich einig geworden, die Saison nicht fortzusetzen. Die Konsequenz: Die Play-off-Runde wird nicht gewertet und Düdelingen ist neuer Meister. Diese Entscheidung hat der Verwaltungsrat der FLTT am Mittwoch getroffen.

Das Team um Gilles Michely hatte die Tabelle nach der Qualifikationsphase angeführt. Neben Düdelingen, das auch den Pokal gewonnen hatte, waren noch Howald und Berburg im Kampf um den Meistertitel involviert.

Tischtennisliga wird aufgestockt In der kommenden Saison werden zehn Teams in der BDO TT League spielen. Bridel und Linger steigen aus der Nationale 2 auf.

Die FLTT bestätigte auch noch einmal, dass in der Saison 2020/2021 zehn Teams in der BDO TT League spielen. In der darauffolgenden Spielzeit werden es dann wieder acht Mannschaften sein. Details zum Spielsystem gibt es noch keine.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.