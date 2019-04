Titelverteidiger Düdelingen hat das erste Finalduell mit Howald für sich entschieden. Die Entscheidung fiel erst im Doppel.

Tischtennis: Düdelingen gewinnt erstes Finalspiel

Bob HEMMEN

Düdelingen hat in der Tischtennis-Meisterschaft den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Vor heimischer Kulisse setzten sich Gilles Michely und Co. im ersten Finalspiel gegen Howald mit 5:4 durch.



Die Entscheidung fiel erst im Doppel, in dem sich Michely und Zoltan Fejer-Konnerth gegen Irfan Cekic und Luka Bakic behaupten konnten.

Das zweite Duell der Best-of-three-Serie findet am kommenden Samstag (19 Uhr) auf dem Holleschbierg in Howald statt.