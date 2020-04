Tischtennis-Nationalspielerin Sarah de Nutte verlässt den deutschen Bundesligisten Bad Driburg. Künftig spielt die 27-Jährige in Frankreich.

Tischtennis: De Nutte wechselt zu Champions-League-Teilnehmer

Kevin ZENDER Tischtennis-Nationalspielerin Sarah de Nutte verlässt den deutschen Bundesligisten Bad Driburg. Künftig spielt die 27-Jährige in Frankreich.

Nach sechs Jahren beim TuS Bad Driburg nimmt Tischtennis-Nationalspielerin Sarah de Nutte eine neue Herausforderung an und wird sich ab der kommenden Saison dem französischen Club Tennis de Table Saint-Quentinois anschließen.

"Ich hatte eine wundervolle Zeit in Bad Driburg, doch ich wollte eine neue Herausforderung annehmen. Da die erste Liga in Frankreich derzeit stärker als die in Deutschland ist und ich in der kommenden Saison in der Champions League spielen kann, fiel meine Wahl auf Saint-Quentin", erklärt die 27-Jährige, die weiterhin in Düsseldorf und Luxemburg trainieren wird.

Bad Driburg zieht Mannschaft aus 1. Bundesliga zurück

Beim TuS Bad Driburg wird es ohnehin zu großen Veränderungen kommen. Der Verein zieht seine Frauenmannschaft aus der 1. Bundesliga zurück. "Durch die Corona-Krise ist leider jetzt schon abzusehen, das uns viele unserer treuen Sponsoren nicht mehr unterstützen können und es damit für die kommende Saison keine finanzielle Basis für den Verbleib in der 1. Bundesliga geben wird", erklärte der Vorsitzende Helge Heinemann.

Corona-Virus: Tischtennis-WM verschoben Ab dem 22. März sollte das Luxemburger Nationalteam die Tischtennis-WM in Busan (KOR) bestreiten. Durch das Corona-Virus wurde die Weltmeisterschaft verlegt.

Der aktuelle Tabellenzweite spielte während 23 Jahren im Oberhaus. Ob die aktuelle Saison, die derzeit wegen der Corona-Krise pausiert, zu Ende gespielt wird, ist noch offen.

In Frankreich wurde die Saison für beendet erklärt. Saint-Quentin war die einzige Mannschaft, die keine Niederlage in der ersten Liga hinnehmen musste. Zudem schaffte es der Club als erster französischer Verein, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.