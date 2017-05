(jan) - Chinas Tischtennis-Nationalmannschaft ist in dieser Woche für ein Trainingslager in der Coque zu Gast. Am Montag durften auch die Fans in Luxemburg das Training in Kirchberg bestaunen. Dabei zeigten die besten Spieler der Welt, wie sie sich auf die Weltmeisterschaft in Düsseldorf vorbereiten.

Wir haben die besten Bilder des öffentlichen Trainings gesammelt: