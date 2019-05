Jacques Tironzelli vom HB Käerjeng spielt in der kommenden Saison beim traditionsreichen TVB Lemgo.

Tironzelli wechselt nach Lemgo

David THINNES Jacques Tironzelli vom HB Käerjeng spielt in der kommenden Saison beim traditionsreichen TVB Lemgo.

Jacques Tironzelli hat einen Vertrag über zwei Jahre beim traditionsreichen deutschen Club TBV Lemgo unterschrieben. Der 20-jährige Handballer des HB Käerjeng wird beim zweimaligen Meister (1997 und 2003) in der zweiten Mannschaft auflaufen, die in der dritten Liga spielt. Diese gilt als Ausbildungsteam für die Bundesligamannschaft, regelmäßig schaffen Spieler den Sprung nach oben.

Der Nationalspieler wird im September die 16 Wochen andauernde Grundausbildung für die Armee absolvieren und damit die Elitesportsektion integrieren.

Der Vertrag in Lemgo läuft von Juli an und der Rückraumspieler kann so auch schon die Vorbereitung mitmachen. Von September bis Dezember wird der Vertrag dann außer Kraft gesetzt.