Ticketverkauf für die ersten FLF-Heimspiele startet

Am Montag beginnt der Kartenverkauf für die ersten beiden Heimspiele der EM-Qualifikation. Die FLF-Auswahl trifft zunächst auf Litauen, dann auf die Ukraine.

Nachdem die FLF bereits Abonnements für die anstehende EM-Qualifikation angeboten hatte, sind von Montag an auch Tickets für die ersten beiden Heimspiele verfügbar. Das erste Duell im Stade Josy Barthel findet am 22. März (20.45 Uhr) statt, drei Tage später trifft die Nationalmannschaft ebenfalls zu Hause auf die Ukraine (20.45 Uhr).

Tickets für die Gegentribüne kosten jeweils 15 Euro, Karten auf der Seitentribüne 20 Euro und Plätze auf der Tribune populaire jeweils 15 Euro.



Die Tickets sind in den Reiseagenturen von Voyages Emile Weber in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, Grevenmacher, Esch/Alzette, Mersch und Canach sowie in der Réidener Spënnchen in Redingen und bei You Solution in Wiltz erhältlich ...