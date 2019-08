Wer sich das Länderspiel zwischen Portugal und Luxemburg in Lissabon ansehen möchte, kann am Freitag am Sitz der FLF in Monnerich Tickets erwerben.

Tickets für Duell in Portugal

Joe GEIMER Wer sich das Länderspiel zwischen Portugal und Luxemburg in Lissabon ansehen möchte, kann am Freitag am Sitz der FLF in Monnerich Tickets erwerben.

Am 11. Oktober trifft Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft der Männer in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2020 um 20.45 Uhr in Lissabon auf Portugal.



Die Fans, die das FLF-Team auch auswärts unterstützen wollen, können am Freitag (zwischen 9.00 und 12.30 Uhr oder zwischen 14.00 und 18.00 Uhr) in den Räumlichkeiten des Fußballverbands in Monnerich vorstellig werden, um sich im Vorverkauf Tickets für das Länderspiel zu sichern.



Die Eintrittskarten für das Duell im Estadio José Alvalade kosten entweder 10 Euro (Kat.3) oder 15 Euro (Kat.1).