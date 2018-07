Geraint Thomas steht kurz vor dem Tour-Sieg. Im Einzelzeitfahren am vorletzten Tag ließ er nichts mehr anbrennen. Bob Jungels war einer der Stärksten.

Thomas steht vor Tour-Sieg, Jungels starker Sechster

Geraint Thomas (Sky) muss nur noch die letzte Etappe am Sonntag hinter sich bringen, um sich als Sieger der 105. Tour de France feiern zu lassen. Dem britischen Sympathieträger reichte am Samstag im Einzelzeitfahren (31 km) auf einer hügeligen Strecke Rang drei, der Gesamtsieg war nicht mehr in Gefahr.

Den Tagessieg holte Tom Dumoulin (NL/Sunweb) ganz knapp vor Christopher Froome (GB/Sky). Thomas war eigentlich auf dem Weg Richtung Etappenziel und war bei beiden Zwischenzeiten der Schnellste. Doch auf den letzten Kilometern ging er überhaupt kein Risiko mehr ein, um den Tour-Sieg klarzumachen.



Bob Jungels wurde starker Sechster. Foto: AFP

Als einer der Letzten gestartet, zeigte Bob Jungels (Quick-Step) eine sehr starke Leistung und war an der zweiten Zwischenzeit sogar kurzzeitig der Schnellste. Im Ziel blieb die Uhr für den Luxemburger Meister bei 41'44'' stehen, was Rang sechs bedeutete. Er war damit 52'' langsamer als Dumoulin. Wäre Jungels drei Sekunden schneller gewesen, wäre er sogar Vierter geworden. Kurz vor der Ziellinie hatte der Luxemburger Meister den vor ihm gestarteten Jakob Fuglsang (DK/Astana) überholt.

Die Etappenwertung

1. Tom Dumoulin (NL/Sunweb) in 40'52''



2. Christopher Froome (GB/Sky) auf 1''

3. Geraint Thomas (GB/Sky) 14''

4. Michal Kwiatkowski (PL/Sky) 50''

5. Sören Kragh Andersen (DK/Sunweb) 51''

6. Bob Jungels (Quick-Step) 52''

Die Gesamtwertung

1. Thomas in 80.30'37''



2. Dumoulin auf 1'51''



3. Froome 2'24''



10. Nairo Quintana (COL/Movistar) 14'18''



11. Jungels 16'32''



12. Jakob Fuglsang (DK/Astana) 19'16''



Am Sonntag berichten wir live ab 16.30 Uhr von der letzten Etappe.