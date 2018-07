Geraint Thomas hat die erste Tour-Etappe mit Bergankunft gewonnen. Bob Jungels konnte den Besten 8 km vor dem Ziel nicht mehr folgen.

Thomas krönt Sky-Dominanz

Daniel WAMPACH Geraint Thomas hat die erste Tour-Etappe mit Bergankunft gewonnen. Bob Jungels konnte den Besten 8 km vor dem Ziel nicht mehr folgen.

Die erste Bergankunft der 105. Tour de France war spektakulär. Nach 108,5 km zwischen Albertville und La Rosière holte Geraint Thomas (GB/Sky) nicht nur den Etappensieg, sondern fuhr auch ins Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Tom Dumoulin (NL/Sunweb) holte Rang zwei mit 20'' Rückstand, dicht gefolgt von Christopher Froome (GB/Sky). Das Team Sky zeigte eine große Dominanz. Als nur noch zwölf Fahrer in der Favoritengruppe fuhren, gehörten vier davon dem britischen Team an.



Thomas führt die Gesamtwertung nun mit 1'25'' Vorsprung auf seinen Teamkollegen Froome an. Dumoulin liegt als Dritter 1'44'' zurück, Vincenzo Nibali (I/Bahrain) hat als Vierter 2'14'' Rückstand.

Bob Jungels (Quick-Step) kam als 27. ins Ziel und hatte einen Rückstand von 4'42''. In der Gesamtwertung ist er auf Rang 15 (auf 5'50'') zurückgefallen. Er ging mit der 30 Mann starken Favoritengruppe in den 17,6 km langen Schlussanstieg und konnte rund 8 km vor dem Ziel den Besten nicht mehr folgen.

Bob Jungels nach der Zielankunft. Foto: Joe Geimer

Große Spitzengruppe



Auf insgesamt 48,4 km ging es bergauf. Mehr als 40 Fahrer attackierten zu Beginn der Etappe, immer wieder veränderte sich die Zusammensetzung der Spitzengruppe. Auch Julian Alaphilippe (F/Quick-Step), Etappensieger des Vortages und Träger des Bergtrikots, war dabei. Er holte noch Rang eins bei der ersten Bergwertung, fiel am zweiten Anstieg aber wieder zurück.

60 km vor dem Ziel, am Col du Pré, übernahm das Team Movistar die Verantwortung im Peloton. Schließlich attackierte Alejandro Valverde (E), und Sky musste Verantwortung übernehmen. Während Fahrer wie Bauke Mollema (NL/Trek), Rigoberto Uran (COL/Education First) und Rafal Majka (PL/Bora) zurückfielen, hielt Jungels den Anschluss an die Favoritengruppe.

Valverde und Dumoulin riskieren etwas



Valverde holte sich zwei Minuten Vorsprung heraus, auch weil Teamkollege Marc Soler (E) aus der Spitzengruppe zurückfiel, um ihm zu helfen. In der Abfahrt setzte Dumoulin zur Attacke an, schloss dann zu Valverde auf und ließ den Spanier schließlich stehen, der danach weit zurückfiel.

Als Thomas seinen Angriff 5 km vor dem Ziel lancierte, konnte keiner der anderen Favoriten mehr folgen. Romain Bardet (F/Ag2r) und Co. versuchten zwar nachzusetzen, hatten jedoch keine Chance. Nur Froome und Daniel Martin (IRL/UAE Emirates) konnten einigermaßen folgen.

Mikel Nieve (E/Mitchelton), der den ganzen Tag als Ausreißer unterwegs war, hatte den Etappensieg fast schon geholt - doch dann wurde er noch auf den letzten Metern von Thomas und Co. überholt.