Basketball

Thomas Grün wechselt in die LBBL

Bob HEMMEN Nationalspieler Thomas Grün verlässt Trier und spielt ab nächster Saison wieder in Luxemburg.

Er war Kapitän des deutschen Zweitligisten Trier, doch ab der kommenden Saison geht Thomas Grün in der LBBL auf Titeljagd. Der 27-Jährige wechselt zu Basket Esch.

Grün spielte in den vergangenen Jahren in der ProA, zuvor stand er in Nancy unter Vertrag. Als Jugendlicher trug der Leistungsträger der FLBB-Auswahl das Trikot von Zolver, bevor er nach Urspring ging.

"And One" mit Thomas Grün Thomas Grün spricht bei "And One - De Basketpodcast" über die Erfüllung seines Traums und das Leben als Profi.

Nun möchte Grün Pokalsieger Basket Esch zum Meistertitel führen.

Der Verein hat sich zudem mit Maxime Sunnen verstärkt, der von BC Mess kommt und in der vergangenen Saison mir 12,7 Punkten pro Partie der drittbeste Scorer der Nationale 2 war.



Die Escher setzen in der nächsten Saison weiterhin auf Trainer Franck Mériguet sowie die Profis Clancy Rugg und Jordan Hicks.

