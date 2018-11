Vincent Thill hat mit Pau am 14. Spieltag der französischen National einen überraschenden Auswärtssieg eingefahren. Der Luxemburger erzielte das erste Tor der Partie in beeindruckender Manier.

Thill mit sehenswertem Tor

Vincent Thill hat mit Pau am 14. Spieltag der französischen National einen überraschenden Auswärtssieg eingefahren. Der Luxemburger erzielte das erste Tor der Partie in beeindruckender Manier.

Der aus Metz ausgeliehene Vincent Thill macht in der National bei Pau weiterhin auf sich aufmerksam. Am Freitagabend gelang dem Nationalspieler beim 2:0-Auswärtssieg in Laval ein sehenswertes Tor.



Dabei saß er zunächst auf der Ersatzbank, wurde aber bereits nach elf Minuten für den verletzten Daubin eingewechselt.



In der 45.' ließ Thill dem gegnerischen Keeper bei seinem Schuss von der Strafraumgrenze keine Chance. Es war bereits das fünfte Saisontor des 18-Jährigen.



[Live National] But de Vincent THIL !!! 🚀🚀🚀

La magnifique frappe du numéro 10 du @PauFootballClub qui ouvre le score ! Le score est désormais de 0-1 entre les deux équipes ! #NationalFFF . Suivez toutes les rencontres ici 👉https://t.co/dgKTVxEJu8👈 pic.twitter.com/xjgEbsW8ND — FFF (@FFF) November 23, 2018