Thiem zieht souverän ins French-Open-Finale ein

Der Österreicher Dominic Thiem hat den Italiener Marco Cecchinato in drei Sätzen bezwungen und steht damit im Finale der French Open.

(dpa) - Als zweiter österreichischer Tennisprofi hat Dominic Thiem das Finale der French Open erreicht. Der Weltranglistenachte gewann am Freitag im Halbfinale 7:5, 7:6 (12:10), 6:1 gegen den Italiener Marco Cecchinato. 23 Jahre nach dem Titel für seinen Landsmann Thomas Muster trifft der 24-jährige Thiem am Sonntag entweder auf den zehnmaligen Paris-Sieger und Weltranglistenersten Rafael Nadal aus Spanien oder den argentinischen Weltranglistensechsten Juan Martin del Potro. In den vergangenen beiden Jahren hatte er das Endspiel jeweils verpasst.



Der 25-jährige Cecchinato war als Nummer 72 der Welt überraschend ins Halbfinale eingezogen. Dorthin hatte es zuletzt 1978 ein Italiener geschafft.