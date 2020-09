Thiem und Zverev im Finale der US Open

Dominic Thiem und Alexander Zverev werden sich im Finale der US Open duellieren. Beide Spieler haben noch nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen.

Dominic Thiem und Alexander Zverev werden sich im Finale der US Open duellieren. Beide Spieler haben noch nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen.

(dpa) - In seinem ersten Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier trifft der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev auf den Österreicher Dominic Thiem. Im Halbfinale der US Open setzte sich Zverev am Freitag gegen Pablo Carreno Busta aus Spanien mit 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 durch. Erstmals in seiner Karriere holte der Weltranglistensiebte einen 0:2-Satzrückstand auf.

Djokovic disqualifiziert Tennis-Weltklassespieler Novak Djokovic ist nach einer unüberlegten Aktion bei den US Open disqualifiziert worden.

Thiem entschied das zweite Halbfinale gegen den Russen Daniil Medvedev mit 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) für sich. Damit kommt es am Sonntag zur Neuauflage des diesjährigen Australian-Open-Halbfinales. In Melbourne hatte Zverev erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht, vor der monatelangen Unterbrechung der Tour wegen der Corona-Virus-Pandemie aber gegen Thiem verloren.

Auch Thiem hat noch nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen.

