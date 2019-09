Theysen: "Ziel ist das Doublé"

Die Erwartungen beim HB Esch sind immer hoch. Präsident Jos Theysen hofft wieder auf zwei Titel.

Jos Theysen ist ein großer Formel-1-Fan, wie man an den zahlreichen Miniaturrennwagen im Büro seiner Firma Climalux in Foetz erkennen kann: "Ich bin fasziniert, dass in der Formel 1 ständig versucht wird, sich bis ins Detail zu verbessern. Das will ich auch im Handball erreichen", erklärt der Präsident des HB Esch im Interview mit dem "Luxemburger Wort".

Seit Juni 2016 ist der 67-Jährige in verantwortlicher Position beim amtierenden Doublésieger ...