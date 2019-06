Thews: "Solche Events sind eine Chance"

Am Freitag beginnen in Minsk die Europaspiele. Heinz Thews spricht vor dem Start des Großevents über seine Aufgaben als Missionschef und die Ziele der Luxemburger.

Als Missionschef der Luxemburger Delegation bei den Europaspielen in Minsk und Technischer Direktor des COSL (Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois) hat Heinz Thews derzeit viel Stress. Der 65-Jährige ist zwar bereits in Weißrussland, hat sich vor seiner Abreise aber noch etwas Zeit genommen, um über das am Freitag beginnende Event zu reden.

Heinz Thews, was müssen Sie als Missionschef so kurz vor dem Start der Europaspiele noch alles erledigen?

In einem dreistündigen Telefonat wurden zuletzt alle ausgestellten Akkreditierungen überprüft ...