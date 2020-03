Heinz Thews bleibt dem COSL länger als geplant erhalten. Der 66-Jährige wird Missionschef bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sein.

Thews auch Missionschef bei den Winterspielen 2022

Joe GEIMER Heinz Thews bleibt dem COSL länger als geplant erhalten. Der 66-Jährige wird Missionschef bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sein.

Eigentlich sollte Heinz Thews nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio in Rente gehen. Da diese jedoch wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurden, bleibt der Technische Direktor dem COSL noch länger erhalten.

Er hat seine Zusage gegeben, auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking im Einsatz zu sein. Wie das Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois mitteilte, wurde eine Einigung mit dem 66-Jährigen getroffen, der seit 2002 in der Funktion des Technischen Direktors tätig ist.

In Tokio und in Peking wird Thews die Rolle des Missionschefs bekleiden. Das COSL hat nun bei der Suche nach einem Nachfolger mehr Zeit.

