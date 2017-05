(jan/tof) - Fußballer Théo Sully hat bei Progrès Niederkorn einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Der 21-Jährige kommt von Norden 02 und hat in dieser Saison in der Ehrenpromotion bereits 15 Mal getroffen. Damit ist der Torjäger der achte Neuzugang beim Tabellenvierten der BGL Ligue.

Rémi Laurent könnte seine Zeit bei Progrès als Torschützenkönig beenden.

Niederkorn, das in der nächsten Saison in der Qualifikation zur Europa League starten darf, hat bereits Aleksandre Karapetian, Ben Vogel (beide Rosport), Metin Karayer (Saareguemines), Mike Schneider (RM Hamm Benfica), Charly Schinker (Rümelingen), Mario Mutsch (St. Gallen) und Yann Matias (Titus Petingen) unter Vertrag genommen. Mit dem Fola-Akteur Emmanuel Françoise soll in den nächsten Tagen der neunte Neuzugang folgen.



Dabei muss die Mannschaft allerdings auch einen schmerzhaften Verlust kompensieren. Toptorschütze Rémi Laurent, der im letzten Saisonspiel noch um die Torjägerkanone kämpft, wird den Verein in Richtung Bretagne verlassen.