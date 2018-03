Carlos Tevez wollte eigentlich nur seinen Bruder im Knast besuchen, doch der Argentinier hat sich eine Wadenverletzung zugezogen.

Tevez verletzt sich im Knast

Fußballspiele im Knast laufen nicht immer friedlich ab. Der Argentinier Carlos Tevez musste das am eigenen Leib erfahren.

(sid) - Argentiniens Fußballstar Carlos Tevez hat sich bei einem aus dem Ruder gelaufenen Knastkick eine Wadenverletzung zugezogen, die ihn mehrere Wochen außer Gefecht setzt.

Wie die Tageszeitung "Clarin" aus Buenos Aires berichtet, habe der Stürmer der Boca Juniors seinen dort einsitzenden Bruder im Hochsicherheits-Gefängnis von Bouwer in der Provinz Cordoba besucht und sei von dortigen Insassen zu einem Spielchen überredet worden.



Heftiges Foul



Das Match lief allerdings dann weitaus weniger freundlich ab als geplant. Kraftpaket Tevez, selbst kein Kind von Traurigkeit, wurde in der 20-minütigen Treterei heftig gefoult. Laut "Clarin" habe sich der Vorfall bereits in der vergangenen Wochen zugetragen, erst jetzt stellte sich aber die Tragweite der Blessur heraus.

Der 76-malige Nationalspieler Tevez, Spitzname Apache, wuchs in härteren Verhältnissen in einem Vorort von Buenos Aires auf. Sein Bruder Juan Alberto Martinez sitzt in Bouwer eine 16-jährige Haftstrafe ab, nachdem er 2010 an einem bewaffneten Überfall auf einen gepanzerten LKW beteiligt gewesen war.