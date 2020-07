Testspiele außerhalb Luxemburgs: Andere Länder, andere Gesetze

In Luxemburg sind Testspiele weiterhin verboten. Um sich dennoch auf die nächste Saison vorzubereiten, treten die Clubs im Ausland gegeneinander an.

Die Einwohner von Uckange, einer kleinen französischen Gemeinde, reiben sich am Montag verwundert die Augen, als ein Autokorso mit größtenteils luxemburgischen Kennzeichen in Richtung Fußballplatz fährt. Dort tritt an diesem Abend nicht der ortsansässige Verein an, sondern zwei Clubs aus dem benachbarten Großherzogtum. Die beiden Rivalen Differdingen und Niederkorn haben die über 40 km lange Fahrt auf sich genommen, um endlich ein Testspiel bestreiten zu können.

Wegen der Corona-Pandemie sind solche Duelle in Luxemburg weiterhin verboten ...