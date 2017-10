(dat) - Wegen Sicherheitsbedenken hat der ungarische Fußballverband bei der FLF angefragt, das Testspiel gegen Luxemburg an einen anderen Ort zu verlegen. Dazu kommt auch noch ein neuer Termin.

Nun wird am Donnerstag 9. November - und nicht wie angekündigt am 10. November - gespielt. Los geht es um 20 Uhr im Stade Josy Barthel und nicht wie ursprünglich geplant im Stadion des FC Déifferdeng 03 in Oberkorn .