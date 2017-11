(bob) - Am 9. November trifft die FLF-Auswahl in einem Testspiel im Stade Josy Barthel (20 Uhr) auf Ungarn. Auch wenn Nationaltrainer Luc Holtz wieder nicht auf sein komplettes Team zählen kann, werden Philipps und Co. sicherlich versuchen, die Begegnung erfolgreich abzuschließen. Der Ticketverkauf startet am Freitag.



Eine Karte auf der überdachten Haupttribüne kostet 25 Euro, für die Gegentribüne sind 15 Euro fällig. Tickets für die Seitentribüne und die "Tribune populaire" kosten zehn Euro. Diese sind in den Reiseagenturen von Voyages Emile Weber in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, Grevenmacher, Mersch und Canach erhältlich sowie in der "Réidener Spënnchen" in Redingen und in der Buchhandlung "Libo" in Wiltz. Außerdem kann man die Karten am Sitz der FLF in Monnerich erwerben.