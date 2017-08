(LS) - Am Mittwochabend schlug die FLF-Auswahl den deutschen Drittligisten Fortuna Köln in Useldingen vor rund 450 Zuschauern mit 1:0. Luc Holtz musste in dieser Begegnung auf quasi alle im Ausland spielenden Akteure verzichten. Auch die drei nominierten F91-Spieler Luisi, Sinani und Turpel fehlten. F91-Trainer Dino Toppmöller hätte ihm, so Holtz erklärt, dass er taktisch arbeiten müsse und die Spieler unverzichtbar seien. Die Chemie zwischen dem Duo scheint nachhaltig gestört zu sein. Zudem kam auch Kapitän Mario Mutsch nach seiner in der Vorbereitung erlittenen Verletzung nicht zum Einsatz.

In einer ersten Halbzeit, die arm an Höhepunkten war, hatte Luxemburg mehr vom Spiel. Entscheidend eingriffen musste der deutsche Keeper aber nie. Auf der Gegenseite durchlebte Cabral einen ähnlich ruhigen Abend. In Hälfte zwei, in der insgesamt 13 neue Spieler zum Zuge kamen, kam es vermehrt zu Torraumszenen. Der eben erst eingewechselte Marvin Martins traf nach rund einer Stunde Spielzeit nach einem Eckball von Daniel da Mota mit einem Kopfball zum Tor des Tages.

Richtig ernst wird es für die Spieler von Nationaltrainer Holtz am 31. August, wenn Weißrussland im Rahmen der WM-Qualifikation im Stade Josy Barthel zu Gast ist. Drei Tage später folgt dann das Auswärtsspiel in Toulouse gegen Frankreich. Dann wieder mit fast allen Berufsspielern auf Luxemburger Seite.