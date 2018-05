Testländerspiele: FLF startet Vorverkauf

Am 31. Mai trifft die FLF-Auswahl im Stade Josy Barthel auf Senegal, fünf Tage später findet in der Hauptstadt das Duell mit Georgien statt. Karten sind ab Montag erhältlich.

Bob HEMMEN Am 31. Mai trifft die FLF-Auswahl im Stade Josy Barthel auf Senegal, fünf Tage später findet in der Hauptstadt das Duell mit Georgien statt. Karten sind ab Montag erhältlich.

Wer dabei sein will, wenn Luxemburg am 31. Mai im Duell mit Senegal auf internationale Hochkaräter trifft, sollte sich am Montag Tickets besorgen. Wie die FLF am Freitag mitteilte, beginnt der Verkauf für die Testländerspiele gegen die afrikanische Nation und Georgien (5. Juni) in der kommenden Woche. Beide Partien werden im hauptstädtischen Josy Barthel ausgetragen und beginnen jeweils um 20 Uhr.

Tickets auf der Haupttribüne kosten 25 Euro, auf der Gegentribüne sind es 15 Euro. Für die weiteren Plätze werden 10 Euro fällig. Karten für die Tribune populaire sind bei der Begegnung gegen Georgien kostenlos. Für Jugendliche unter 16 Jahren steht für beide Duelle eine limitierte Anzahl an kostenlosen Eintrittskarten zur Verfügung.

Verkaufsstellen

Die Tickets sind in den Reiseagenturen von Voyages Emile Weber in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, Grevenmacher, Esch/Alzette, Mersch und Canach erhältlich, sowie in der Réidener Spënnchen in Redingen und in der Buchhandlung Libo in Wiltz. Außerdem kann man die Karten am Sitz der FLF in Monnerich erwerben.