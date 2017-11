(LS) - Am Dienstagmorgen eine Videoschulung über die Stärken und Schwächen der Ungarn, am frühen Abend ein Training im hauptstädtischen Stade Josy Barthel: Die Vorbereitung auf das Länderspiel am Donnerstag (20 Uhr) fällt für Nationaltrainer Luc Holtz, der die ersten seiner Spieler erst am Sonntagabend im Hotel begrüßen konnte, äußerst knapp aus.



Mit Ausnahme des angeschlagenen Laurent Jans, der nur ein Lauftraining absolvierte, nahmen 22 Spieler am Dienstag am Training teil. Jans hatte das Spielfeld im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien (10. Oktober) bekanntlich vorzeitig mit einer Innenbanddehnung verlassen müssen und bestritt erstmals am vergangenen Samstag wieder eine Begegnung. Mit seinem Club Waasland-Beveren stand er 88 Minuten auf dem Platz, musste dann aber ausgewechselt werden. Das geschundene Knie zwickte wieder.



Die Wahrscheinlichkeit, dass er gegen Ungarn für die FLF-Mannschaft aufläuft, ist eher gering. Holtz äußerte sich sehr vorsichtig: „Ein Einsatz ist nicht unmöglich, allerdings unwahrscheinlich. Ich möchte auf keinen Fall irgendwelche Risiken eingehen. Es sieht demnach nicht besonders gut aus.“