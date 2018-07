Am Samstag startet die Tour de France 2018. In der langen Geschichte des größten Radrennens der Welt gab es zahlreiche unvergessliche Momente. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Testen Sie Ihr Tour-de-France-Wissen

Daniel WAMPACH Am Samstag startet die Tour de France 2018. In der langen Geschichte des größten Radrennens der Welt gab es zahlreiche unvergessliche Momente. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Es ist wieder soweit. Während drei Wochen fiebern die Luxemburger Fans mit Quick-Step-Radprofi Bob Jungels mit, der bei der Tour de France für Aufsehen sorgen will.

In der langen Geschichte der Rundfahrt gab es einige unvergessliche Momente, auch aus Luxemburger Sicht. In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen über das größte Radrennen der Welt testen und womöglich auch einige neue Anekdoten erfahren. Viel Spaß!