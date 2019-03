Endlich geht es wieder los: Die Formel-1-Saison 2019 beginnt am Wochenende in Australien. Eine gute Gelegenheit, Ihr Wissen in unserem Quiz etwas aufzufrischen!

Testen Sie Ihr Formel-1-Wissen!

Am Wochenende beginnt die neue Formel-1-Saison und die Frage lautet, ob Mercedes mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die Konkurrenz erneut dominieren wird, oder ob zum Beispiel Ferrari oder Red Bull dem dominierenden Team der vergangenen Jahre den Rang ablaufen können.

Vor dem Grand Prix von Australien Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Formel-1-Wissen in unserem Quiz etwas aufzufrischen. Viel Spaß beim Rätseln!