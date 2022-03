Bei den Landesmeisterschaften im Tischtennis steht Sarah De Nutte mit dem Rücken zur Wand. Bei den Männern gibt es eine Überraschung.

Tessy Gonderinger bringt die Seriensiegerin ins Wanken

Acht Jahre in Folge stand Sarah De Nutte (Düdelingen) bei den Landesmeisterschaften im Tischtennis ganz oben auf dem Treppchen, nun wurde die 29-jährige Nationalspielerin fast entthront. Eine fulminant aufspielende Tessy Gonderinger (Roodt) brachte die Titelverteidigerin am Sonntag in der Coque in Kirchberg an den Rand einer Niederlage.

De Nutte, die beim französischen Erstligisten Saint-Quentin spielt, drehte einen 0:3-Satzrückstand gegen ihre Freundin noch in einen 4:3-Erfolg und gewann damit ihren mittlerweile zehnten nationalen Meistertitel – den neunten in Folge.

Tessy Gonderinger spielt stark, belohnt sich am Ende aber nicht. Foto: Christian Kemp / LW-Archiv

Während De Nutte nicht ihre beste Leistung zeigte, überzeugte Gonderinger vor allem mit ihrem Mut am Tisch. Auf die Angriffsschläge der Nummer 67 der Weltrangliste hatte Gonderinger häufig die bessere Antwort – allerdings nicht oft genug.

Dass die 28-Jährige in den vergangenen Monaten einen Sprung gemacht hat, zeigte sie bereits in der Liga. Mit dem Männerteam aus Roodt steht die Rechtshänderin nicht nur im Halbfinale um die Meisterschaft, sondern holte auch den Pokalsieg. Auf ihren ersten Landesmeistertitel bei den Frauen muss sie allerdings weiter warten.

Eric Glod souverän

Eine Überraschung gab es hingegen bei den Männern: Als einer von zwei Topfavoriten angereist, schied Luka Mladenovic (Berburg) bereits im Halbfinale gegen Evgheni Dadechin (Oetringen-Waldbredimus) aus. Der Rumäne spielte zwar clever, doch Mladenovic war der Druck anzumerken.

Eric Glod dominiert im Endspiel nach Belieben. Foto: Stéphane Guillaume / LW-Archiv

Mit seinem Antispin-Belag machte er ungewöhnlich viele leichte Fehler, bei seinen eigenen Angriffsschlägen fehlte die Konsequenz. So musste Mladenovic, der gerade erst mit Mainz 05 in die deutsche Bundesliga aufgestiegen war, seinem Gegenüber nach 1:4 Sätzen gratulieren.

Abschließend jubeln durfte allerdings auch Dadechin nicht, denn der zweite Topfavorit bei den nationalen Einzelmeisterschaften, Eric Glod (Wintger), gab sich am frühen Abend keine Blöße.

Nachdem der 28 Jahre alte Spieler des schwedischen Spitzenclubs Eslöv im Halbfinale mit Christian Kill den Landesmeister von 2019 mit 4:1 niedergekämpft hatte, ließ er auch im Duell mit Dadechin nichts anbrennen (4:0) – und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel.



