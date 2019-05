Noch ist die nationale Fußballsaison nicht ganz vorbei. Einige hoffen noch auf den Aufstieg in eine höhere Liga, während andere Teams den Abstieg vermeiden wollen. Die Barragespiele im Überblick.

Termine der Barragespiele stehen fest

Der nationale Fußballverband FLF hat die Termine für die Barragespiele zwischen den Vertretern der einzelnen Ligen festgelegt. Diese werden um die möglichen Auf- und Abstiege entscheiden.

BGL Ligue - Ehrenpromotion

Hostert - Hesperingen (Freitag, den 24. Mai um 20 Uhr in Beggen)

Ehrenpromotion - 1. Division

Bissen - Weiler (Samstag, den 25. Mai um 17 Uhr in Lintgen)

Erpeldingen - Medernach (Montag, den 27. Mai um 20 Uhr in Bissen)

1. Division - 2. Division

Bartringen - Diekirch (Dienstag, den 28. Mai um 20 Uhr in Useldingen)

Mertzig - Oberkorn (Mittwoch, den 29. Mai um 20 Uhr in Hobscheid)



2. Division - 3. Division

Fels - Lasauvage (Donnerstag, den 30. Mai um 17 Uhr in Kehlen)

Ehnen - Clerf (Freitag, den 31. Mai um 20 Uhr in Consdorf)

Außerdem teilte die FLF mit, dass das Finale der Coupe des Dames am Samstag, den 1. Juni in Hesperingen stattfindet. Dort stehen sich von 17 Uhr an Racing und die Entente Wormeldingen/Münsbach/Grevenmacher gegenüber.