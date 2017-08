(jg) - Die Liste der ehemaligen Weltklassespieler, die beim "Teqball All Stars Cup", der am 30. September im Centre Atert in Bartringen stattfindet, mit von der Partie sein werden, wird immer länger. Nun wurden die Namen zwei weiterer Aushängeschilder bekannt: Ruud Gullit (NL) und Ricardo (P).

Gullit gilt als einer der besten niederländischen Spieler aller Zeiten. 1987 wurde der heute 54-Jährige mit der Auszeichnung des Ballon d'Or ausgezeichnet, ein Jahr später führte er die niederländische Nationalmannschaft als Kapitän zum Europameistertitel.

Beim AC Mailand sorgte Gullit für Furore: Mit dem italienischen Spitzenclub gewann er zwei Mal den Europapokal der Landesmeister und wurde drei Mal italienischer Meister. Im Ausland spielte Gullit außerdem für Sampdoria Genua und den FC Chelsea. Heute übt Gullit das Amt des Cotrainers bei der niederländischen Nationalmannschaft aus.

Elfmeterkiller Ricardo



Ricardo ist ein ehemaliger Torwart. Der heute 41-jährige Portugiese ist vor allem den englischen Fußballfans ein Begriff. Bei der EM 2004 im eigenen Land, wurde er zum großen Helden, als er im Viertelfinale gegen England im Elfmeterschießen einen Elfmeter ohne Handschuhe hielt und den anschließenden Strastoß für Portugal selbst verwandelte.



Auch bei der WM 2006 stand er im portugiesischen Tor. Im Viertelfinale kam es zu einer Neuauflage gegen England und auch diesmal konnte Ricardo seine Klasse im Elfmeterschießen unter Beweis stellen. So konnte er gleich drei Elfmeter parieren.



Ricardo absolvierte 79 Länderspiele für Portugal, 2004 wurde er Vizeeuropameister.



Neben Gullit und Ricardo haben auch Luis Figo (P), Vitor Baia (P), William Gallas (F), Mustapha Hadji (MAR), Christian Karembeu (F), Robert Pires (F) und Simao (P) bereits ihre Zusage für den "Teqball All Stars Cup" gegeben. Auch Roby Langers wird dabei sein.



Teqball wird ähnlich wie Tischtennis auf einer Tischplatte gespielt, allerdings ohne Schläger, sondern mit dem Fuß und mit einem Fußball.