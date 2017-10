(kev) - Am Samstagabend fand im Centre Atert in Bartringen ein Teqball-Turnier namens „All Stars Cup“ mit etlichen Fußballlegenden statt. Carles Puyol aus Spanien, das portugiesische Trio Ricardo, Nuno Gomes und Simao Sabrosa, die Franzosen William Gallas, Christian Karembeu und Robert Pires und der ehemalige Luxemburger Nationalspieler Roby Langers zeigten, dass sie nach wie vor über eine hervorragende Technik verfügen. Der Niederländer Ruud Gullit wohnte der Veranstaltung ebenfalls bei. Die meisten Zuschauer waren begeistert.



„Ich hoffe, dass Teqball einmal bei den Olympischen Spielen ins Programm aufgenommen wird“, meinte der ehemalige französische Nationalspieler Pires. Sein Landsmann Gallas ist sogar davon überzeugt, dass in Zukunft olympische Medaillen in dieser Sportart vergeben werden: „Teqball ist innovativ und jeder kann es spielen. Ich bin mir sicher, dass diese Tische bald bei Olympia aufgestellt werden.“



Während die beiden Franzosen demnach davon träumen, Teqball bald bei Olympia zu sehen, hat Gullit, Assistenztrainer der niederländischen Nationalmannschaft, einen anderen Traum. Er will mit „Oranje“ zur Fußball-WM 2018 nach Russland. Er nutzte den Auftritt in Luxemburg denn auch, um sich bei der Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft zu bedanken: „Da wir uns in derselben WM-Qualifikationsgruppe wie Luxemburg befinden, möchte ich mich bedanken, dass die Luxemburger einen Punkt gegen Frankreich errungen haben. Mich würde es freuen, wenn das Team dieses Ergebnis gegen Schweden wiederholen könnte.“ In der Gruppe A führt Frankreich die Tabelle mit 17 Punkten vor Schweden (16) und den Niederlanden (13) an.



Teqball

Teqball wird ähnlich wie Tischtennis auf einer Tischplatte gespielt. Allerdings ohne Schläger und mit einem Fußball. Was sich kurios anhört, bereitet Profis und Hobbyspielern, die an ihrer Technik, Konzentration und Kondition arbeiten wollen, großen Spaß.