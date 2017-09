(DW) - Beim „Teqball All Stars Cup“, der am 30. September im Centre Atert in Bartringen stattfindet, ist mit Nuno Gomes ein weiterer ehemaliger Profifußballer dabei. Gomes spielte 79 Mal für Portugals A-Nationalmannschaft, erzielte dabei 29 Treffer und war auch Kapitän des Teams. 2013 beendete er seine Karriere.

Auch Luis Figo (P), Vitor Baia (P), William Gallas (F), Christian Karembeu (F), Robert Pires (F), Simao (P), Ruud Gullit (NL) und Ricardo (P) sind dabei. Mustapha Hadji (MAR) hat indes abgesagt.