(DW) - Der Teqball All Stars Cup, der am 30. September im Centre Atert in Bartringen stattfindet, lockt immer mehr Fußballgrößen an. Nachdem bereits Nicolas Anelka und Simao Sabrosa für das Turnier zugesagt hatten, gaben die Veranstalter nun bekannt, dass auch William Gallas, Christian Karembeu und Mustapha Hadji dabei sind.

Der ehemalige Innenverteidiger Gallas spielte u.a. für Marseille, Chelsea, Arsenal und Tottenham Hotspur. Von 2002 bis 2010 stand er in der französischen Nationalelf. 2014 beendete der heute 39-Jährige seine Karriere. 2005 und 2006 wurde Gallas englischer Meister mit Chelsea, zudem war er 2006 Vize-Weltmeister mit Frankreich geworden.



Karembeu spielte von 1992 bis 2002 für Frankreich und wurde 1998 Welt- sowie 2000 Europameister. Zudem gewann der 46-Jährige mit Real Madrid 1998 und 2000 die Champions League. Mit dem FC Nantes holte er den französischen Meistertitel (1995).



Der 45-jährige Hadji ist der Vater von Samir Hadji (Fola). Er kam u. a. für Sporting Lissabon, Aston Villa, Espanyol Barcelona und Fola Esch (2007-2010) zum Einsatz. 1998 wurde der Marokkaner zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt.