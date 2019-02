Das Luxemburger Davis-Cup-Team muss absteigen, obschon man eigentlich auf dem Platz den Klassenerhalt gesichert hatte. Das hat nun auch den Tennisverband auf den Plan gerufen.

Tennisverband reagiert mit "tiefer Enttäuschung"

Joe GEIMER Das Luxemburger Davis-Cup-Team muss absteigen, obschon man eigentlich auf dem Platz den Klassenerhalt gesichert hatte. Das hat nun auch den Tennisverband auf den Plan gerufen.

Vor drei Tagen erreichte den Luxemburger Tennisverband die Hiobsbotschaft: Das Davis-Cup-Team muss in diesem Jahr in der Europa-/Afrikazone III antreten. Obwohl Ugo Nastasi und Co. in der vergangenen Saison gegen Georgien den Klassenerhalt in der Europa-/Afrikazone II schafften, steigt das Team dennoch ab. Schuld daran ist die Davis-Cup-Reform.



Am vergangenen Wochenende wurden die Teilnehmer am Davis-Cup-Finale (18. bis 24. November) in Madrid ermittelt. Es haben sich nicht genügend europäische Teams qualifiziert, sodass Luxemburg in Zukunft eine Klasse tiefer antreten muss. Das Unverständnis bei den Verantwortlichen des Tennisverbands und beim neuen Davis-Cup-Kapitän Gilles Muller waren groß.



Muller zur Davis-Cup-Reform: "Riesensauerei" Luxemburg ist nicht die einzige Nation, die durch die Davis-Cup-Reform benachteiligt wurde. Die FLT und andere Länder wollen sich an den Internationalen Verband wenden.

Nun hat die Fédération Luxembourgeoise de Tennis in einem Schreiben offiziell reagiert. In dem in englischer Sprache verfassten und von FLT-Präsident Claude Lamberty und Markus Stegmann (Davis-Cup-Direktor) unterzeichneten Brief heißt es unter anderem: "Wir müssen leider unserer tiefsten Enttäuschung Ausdruck verleihen, was die Zusammensetzung der einzelnen Davis-Cup-Gruppen angeht." Und weiter: "Das angewandte System widerspricht unserer Meinung nach allen sportlichen Grundsätzen."



Die FLT fügt hinzu: "Wir müssen feststellen, dass der Wert von sportlichen Resultaten bei der letzten Davis-Cup-Reform nicht respektiert wird. Wir hoffen, dass der Davis-Cup-Ausschluss die Kriterien für die Zusammensetzung der einzelnen Gruppen noch einmal überdenkt."

Das ganze Schreiben des Luxemburger Tennisverbands:



