(jot) - Beim Masters-Turnier in Madrid (Sandplatz/ 5 439 350 Euro) ist der Weltranglistenerste Andy Murray im Achtelfinale überraschend ausgeschieden. Gegen Borna Coric, Nummer 59 der Weltrangliste, unterlag der Brite nach 1.25' mit 3:6, 3:6. "Das fühlt sich großartig an", freute sich der 20-jährige Kroate.



Murray sucht unterdessen weiter nach seiner Form. "Es hat nicht viel funktioniert. Ich habe immer wieder die gleichen Fehler begangen", so Murray. Der Schotte hat in dieser Saison erst ein Turnier - im März in Dubai - gewonnen.

Djokovic siegt



Ohne Probleme weiter kam dagegen Titelverteidiger Novak Djokovic (Weltranglistenposition: 2), der den 35-jährigen Spanier Feliciano Lopez (38) mit 6:4, 7:5 bezwang.



Gilles Muller (26) war in der zweiten Runde am kanadischen Weltranglistensechsten Milos Raonic gescheitert.