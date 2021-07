Novak Djokovic hat mit den Rekordhaltern Roger Federer und Rafael Nadal gleichgezogen. Damit setzt er aber erst zum Griff nach den Sternen an.

Tennisturnier in Wimbledon

Novak Djokovic holt 20. Grand-Slam-Titel

Novak Djokovic hat mit den Rekordhaltern Roger Federer und Rafael Nadal gleichgezogen. Damit setzt er aber erst zum Griff nach den Sternen an.

(sid) - Unersättlich und einfach unaufhaltsam: Auf seiner furiosen Rekordjagd hat Novak Djokovic den nächsten historischen Meilenstein erreicht und den Golden Slam endgültig ins Visier genommen.

Am Sonntag gewann der Weltranglistenerste in Wimbledon gegen den Finaldebütanten Matteo Berrettini seinen 20. Grand-Slam-Titel. Damit hievte sich der 34-jährige Serbe in der ewigen Bestenliste auf die oberste Stufe zu seinen großen Rivalen Roger Federer (CH) und Rafael Nadal (E).

Mit dem 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 gegen Berrettini, der als erster Italiener überhaupt im Wimbledon-Endspiel stand, triumphierte Djokovic zum dritten Mal in Folge beim Rasenklassiker, zum sechsten Mal insgesamt. Und nach dem besten Saisonstart seit 52 Jahren ist für ihn auf einmal sogar scheinbar Unerreichbares greifbar nah.

Golden Slam möglich

Seit der australischen Ikone Rod Laver 1969 war es keinem Spieler mehr gelungen, die ersten drei Majorturniere eines Jahres für sich zu entscheiden. Mit einem Sieg bei den US Open kann Djokovic wie damals Laver den legendären Grand Slam perfekt machen. Und mit Olympiagold in Tokio ist sogar der Golden Slam wie einst 1988 bei Steffi Graf (D) drin.

Matteo Berrettini wehrt sich tapfer, muss sich aber am Ende geschlagen geben. AFP

Am Wert dieses 20. Grand-Slam-Titels hatte Djokovic im Vorfeld keinen Zweifel gelassen. „Das würde mir alles bedeuten“, sagte er: „Deswegen bin ich hier, deswegen spiele ich.“ Die Erfahrung sprach in seinem 30. Major-Endspiel ganz klar für ihn - und doch schien die Aussicht auf den historischen Titelgewinn selbst Mentalmonster Djokovic anfangs zu beeinflussen.

Vorgeschmack auf EM-Finale

Mit einem Doppelfehler startete der Topfavorit in sein siebtes Wimbledon-Endspiel, zwei weitere sollten schnell folgen. Aber sein Gegenüber war nicht weniger wackelig, Berrettini war der Druck deutlich anzumerken. Schließlich waren die Augen seines ganzen Heimatlandes nach London gerichtet - Berrettini sollte die passende Ouvertüre für das EM-Finale der Fußballer am Abend im Wembley-Stadion gegen England liefern.

Nur langsam schraubten beide Spieler vor 15.000 Zuschauern ihre Fehlerquote nach unten. Mit seinem krachenden Aufschlag und der starken Vorhand kam Berrettini immer besser ins Match - und drehte den ersten Satz damit noch nach 2:5-Rückstand. Und das Publikum witterte die Sensation.

Erstmals eine Frau als Schiedsrichterin im Männerfinale

An diesem geschichtsträchtigen Tag sorgten auch die Organisatoren in Wimbledon für ein (längst überfälliges) Novum. Als erste Frau überhaupt leitete die kroatische Schiedsrichterin Marija Cicak das Männerfinale im All England Club. Und wie Herzogin Kate in der Royal Box sah sie, dass sich Djokovic vom Rückstand nicht beeindrucken ließ. Er legte zwei schnelle Breaks vor und wehrte diesmal auch das erneute Aufbäumen Berrettinis souverän ab.

Marija Cicak ist die erste Frau, die als Schiedsrichterin das Männerfinale in Wimbledon leiten darf. Foto: AFP

Und der Serbe bewies eindrucksvoll, warum er als bester Returnspieler der Welt gilt, Berrettini gab auch im dritten Satz früh den Aufschlag ab. Mit entschlossenem Blick tippte sich der „Djoker“ an die Schläfe - vor allem dank seiner beeindruckenden mentalen Stärke jagt er von Rekord zu Rekord und holte sich die vorentscheidende 2:1-Satzführung.

Angefeuert von den Fans kämpfte Berrettini weiter unermüdlich, mit tollen Ballwechseln rissen die Kontrahenten das Publikum von den Sitzen. Doch das Momentum konnte er Djokovic nicht mehr entreißen.

