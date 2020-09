Tennisspielerin Osaka triumphiert bei den US Open

Naomi Osaka hat die US Open gewonnen. Die Japanerin ließ sich von einem verlorenen ersten Satz nicht aus dem Konzept bringen.

Naomi Osaka hat die US Open gewonnen. Die Japanerin ließ sich von einem verlorenen ersten Satz nicht aus dem Konzept bringen.

(sid) - Naomi Osaka behält ihre weiße Weste in Grand-Slam-Finals, zwei Jahre nach ihrem ersten Titel bei den US Open ist die Japanerin wieder die Königin von New York. Im Endspiel am Samstag setzte sich die frühere Weltranglistenerste gegen die Belarussin Victoria Azarenka nach einem miserablen Start mit 1:6, 6:3, 6:3 durch und sicherte sich in ihrem dritten Major-Finale den dritten Titel nach den US Open 2018 und den Australian Open 2019.

Thiem und Zverev im Finale der US Open Dominic Thiem und Alexander Zverev werden sich im Finale der US Open duellieren. Beide Spieler haben noch nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen.

„Es war ein hartes Match für mich. Ich dachte mir nur, dass es peinlich wäre, wenn ich hier in unter einer Stunde verliere“, scherzte Osaka und sagte anerkennend in Richtung ihrer Gegnerin: „Das war für mich sehr inspirierend, weil ich dir schon zugeschaut habe, als du früher hier gespielt hast.“

Für Azarenka war es bereits die dritte Finalniederlage bei den US Open, 2012 und 2013 hatte sie jeweils gegen Serena Williams verloren. „Ich denke, ich muss es einfach wieder versuchen“, sagte sie nach dem Match mit einem Schmunzeln.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.