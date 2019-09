Der Shootingstar des Frauentennis kommt nach Luxemburg. Cori Gauff wird bei den BGL BNP Paribas Open aufschlagen, muss aber zunächst in der Qualifikation antreten.

Tennis-Wunderkind Gauff spielt in Luxemburg

Daniel WAMPACH

Lange war nicht klar, ob die erst 15-jährige Cori Gauff bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open aufschlagen könnte. Doch nun steht fest, dass das Tennis-Wunderkind in der Qualifikation des Turniers antritt, das vom 12. bis zum 20. Oktober in Kockelscheuer ausgetragen wird.

Gauff sorgte in diesem Jahr für eine Menge Aufsehen bei den Grand Slams und steht aktuell auf Position 111 der Weltrangliste. Bei Wimbledon erreichte die 15-Jährige das Achtelfinale, bei den US Open kam sie in die dritte Runde. Dabei schlug Gauff gestandene Spielerinnen wie Venus Williams (USA) oder Timea Babos (H).