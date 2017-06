(dat) - Gilles Muller bleibt nach seinem Halbfinale im Queen's Club von London die Nummer 26 der Welt. Mandy Minella verbessert sich um einen Rang auf Platz 79.

In einer ersten Simulation hatte Muller sein neues bestes Ranking, 25., erreicht - dies war jedoch bevor Felicano Lopez (E) in Queen's den Titel holte und damit von 32 auf 25 nach vorne kam.



Beide FLT-Spieler sind bekanntlich diese Woche nicht im Einsatz. Am 3. Juli beginnt das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon, mit den zwei Luxemburgern im Hauptfeld, das am Freitag ausgelost wird.