(jg) - Nun ist es amtlich: Rafael Nadal ist die neue Nummer eins im Männertennis. Der Spanier steht seit Montag wieder auf Rang eins der Weltrangliste - zum letzten Mal war dies im Juli 2014 der Fall. Der 31-jährige Spanier schied vergangene Woche zwar in Cincinnati (USA) im Viertelfinale gegen Nick Kyrgios (AUS) aus, dennoch verbesserte er sich in der Rangliste vom zweiten auf den ersten Platz.



Nadal hat die Positionen mit dem derzeit verletzten Briten Andy Murray getauscht. Dahinter folgen unverändert Roger Federer (CH), Stan Wawrinka (CH) und Novak Djokovic (SER). Alexander Zverev (D) verbesserte sich um einen Platz auf Rang sechs, so gut war der 20-Jährige bislang noch nie klassiert.

Muller in der "New York Times"



Freuen darf sich auch Grigor Dimotrov. Der Bulgare siegte am späten Sonntagabend im Finale von Cincinnati gegen Kyrgios (6:3, 7:5). Der Gewinn des Masters-1000-Turniers ist nicht nur sein bislang größter Erfolg, der 26-Jährige feierte auch seine Rückkehr in die Top Ten der Weltrangliste. Dimitrov liegt nun an Position neun. Vor drei Jahren war er bereits Achter, doch dann ging es langsam abwärts. Vor zwölf Monaten war er nur noch 40., dann folgte ein Trainerwechsel und plötzlich fand er wieder zu alter Klasse zurück. Der Turniersieg in Cincinnati war sein dritter des Jahres: Auch in Brisbane (AUS) und Sofia (BUL) durfte er bereits jubeln.

Gilles Muller verlor seinerseits einen Platz in der Weltrangliste. Luxemburgs Nummer eins wird nun an Position 23 geführt. Vor wenigen Tagen erschien in der "New York Times" ein Artikel über den Routinier: "In einem Alter in dem viele Spieler ihre Karriere beenden, findet Gilles Muller zum Erfolg." Auch Nadal findet in besagtem Artikel lobende Worte für "Mulles".

Muguruza bärenstark



Bei den Frauen ist Garbine Muguruza (E) die große Gewinnerin der vergangenen Woche. Die Spanierin fegte im Endspiel von Cincinnati die Rumänin Simona Halep vom Platz (6:1, 6:0) und rückte in der Weltrangliste vom sechsten auf den dritten Platz nach vorne. Hätte Halep das Turnier in den USA gewonnen, hätte sie den Sprung auf Platz eins geschafft. So aber führt Karolina Pliskova (CZE) das Ranking weiterhin an. Mandy Minella liegt unverändert an Postion 103.