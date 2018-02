(dat/dpa) - Roger Federer (CH) wird seit Montag offiziell wieder als Nummer eins der ATP-Weltrangliste geführt. Mit 36 Jahren und 195 Tagen ist Federer der älteste Spieler der Geschichte an der Spitze – am Montag begann Federers 303. Woche als Nummer eins. Der Grand-Slam-Rekordsieger hatte am Sonntag das Turnier in Rotterdam gewonnen - sein 97. Turniererfolg.

Bereits mit seinem Einzug ins Halbfinale stand fest, dass er den Spanier Rafael Nadal als Nummer eins ablösen wird. Nadal (31) ist Zweiter vor Marin Cilic (CRO) und Grigor Dimitrow (BUL).



Gilles Muller, der diese Woche in Marseille (F) spielt, bleibt auf Rang 28.

Bei den Frauen hat Eléonora Molinaro ihr neues bestes Ranking erreicht: Die 17-Jährige verbessert sich nach ihrem Finaleinzug von Grenoble (F) um 164 Positionen auf Platz 509. Mandy Minella wird diese Woche auf Rang 273 geführt.



Die dänische Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki behauptet unterdessen ihre Führungsposition vor der Rumänin Simona Halep.