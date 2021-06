Tsitsipas erster Finalist bei den French Open

Der Grieche Stefanos Tsitsipas steht zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Finale. Bei den French Open besiegte er Alexander Zverev im Halbfinale.

Der Grieche Stefanos Tsitsipas steht zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Finale. Bei den French Open besiegte er Alexander Zverev im Halbfinale.

Alexander Zverev fluchte laut, kämpfte sich in einem echten Halbfinalkrimi mit dem Mute der Verzweiflung zurück - doch der Traum des deutschen Tennis-Topspielers vom ersten Grand-Slam-Triumph platzte bei den French Open erneut.

Der 24-Jährige (Weltranglistenposition: 6) kassierte eine bittere 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6-Niederlage gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (5) und ließ die Chance auf sein zweites Major-Finale aus.

Statt Zverev, der bei den US Open 2020 den Titelgewinn nur knapp verpasste, trifft nun Tsitsipas in seinem ersten Grand-Slam-Finale am Sonntag auf Paris-Rekordsieger Rafael Nadal (3) oder den Weltranglistenersten Novak Djokovic.



