Tennis: Nadal zieht mit Federer gleich

Tennisprofi Rafael Nadal gewinnt die French Open zum 13. Mal und holt damit seinen 20. Grand-Slam-Erfolg - genau so viel wie Roger Federer.

(sid) - Rafael Nadal hat zum 13. Mal die French Open gewonnen. Der 34 Jahre alte Spanier setzte sich mit einer glanzvollen Vorstellung im Finale mit 6:0, 6:2, 7:5 gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic durch und zog mit seinem 20. Grand-Slam-Sieg in der ewigen Bestenliste mit Roger Federer (CH) gleich. Djokovic steht bei 17 Majortiteln.

Nadal feierte seinen insgesamt 100. Sieg auf der roten Asche von Paris in 102 Partien und wahrte seine weiße Weste in Finalduellen der French Open, er triumphierte zum vierten Mal in Serie.

„Hier zu gewinnen bedeutet in so einem schweren Jahr alles für mich. Heute denke ich nicht an Roger und die großartigen Zahlen. Roland Garros bedeutet alles für mich“, sagte Nadal zu Beginn der Pokalzeremonie und schickte im Moment des Triumphs auch eine Botschaft an die Menschen, die in aller Welt unter dem Corona-Virus leiden: „Wir werden es gemeinsam durchstehen.“

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Djokovic, Australian-Open-Champion in diesem Jahr, konnte das Turnier 2016 für sich entschieden. Nun musste er seine vierte Finalniederlage in der französischen Hauptstadt hinnehmen. Der Tourdominator kassierte gegen Nadal, der ohne Satzverlust im Turnier blieb, seine insgesamt erst zweite Niederlage in diesem Jahr - schmerzhafter hätte sie kaum ausfallen können.

