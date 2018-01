(sid) - Tennisprofi Andy Murray (GB/Weltranglistenposition: 16) hat seinen Start bei den am 15. Januar beginnenden Australian Open abgesagt. "Bedauerlicherweise werde ich in diesem Jahr nicht in Melbourne dabei sein, ich bin noch nicht bereit", teilte der Schotte am Donnerstag in einem Statement mit. "Ich fliege in Kürze nach Hause und werde alle Optionen abwägen. Ich hoffe, bald wieder spielen zu können."

Seit Wimbledon im Juli plagen Murray Hüftprobleme. Der 30-Jährige wollte ursprünglich in der laufenden Woche beim Turnier im australischen Brisbane auf die ATP-Tour zurückkehren, musste aber auch dort bereits absagen.



Zuletzt hatten bereits die ebenfalls lange verletzten Rafael Nadal (E/1) und Novak Djokovic (SER/12) ihre Comebackpläne verschieben müssen. Am Mittwoch gab der Japaner Kei Nishikori (22) wegen einer noch nicht auskurierten Handgelenksverletzung ebenfalls seinen Verzicht auf die Australian Open bekannt.