(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 25) wird seinen Titel beim ATP-Hartplatzturnier in Sydney (528 910 US-Dollar) nicht verteidigen können. Im Viertelfinale unterlag er dem französischen Weltranglisten-42. Benoît Paire mit 4:6, 4:6.



Im ersten Satz gelang Paire ein Break zum 4:3, im zweiten Durchgang nahm er "Mulles" den Aufschlag zum 3:2 ab. Dies sollte jeweils entscheidend sein.



Dem Luxemburger Sportler des Jahres gelang es nicht, sich eine Breakchance herauszuspielen. Auch bei eigenem Service hatte er Probleme: Sein Aufschlag kam nur in 59 Prozent der Fälle.



In der kommenden Woche steht für den Linkshänder das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, die Australian Open an. In der ersten Runde geht es gegen den Argentinier Federico Delbonis (67).



Die Männervereinigung ATP hatte sich vor Mullers Start in Sydney intensiv mit dem Luxemburger beschäftigt und ihm einen größeren Artikel gewidmet.