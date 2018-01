(bob) - Gilles Muller hatte sich den Start ins neue Jahr sicherlich anders vorgestellt. In seiner ersten Begegnung seit über drei Monaten kassierte der 34-Jährige in der Nacht von Montag auf Dienstag (Luxemburger Zeit) eine Niederlage gegen Hyeon Chung (Weltranglistenposition: 58). Nach 1.39' setzte sich der Südkoreaner beim ATP-Turnier in Brisbane (AUS/528 910 US-Dollar) mit 6:3, 7:6 (7:1) gegen die Nummer 25 der Weltrangliste durch.

Chung gewann 83 Prozent aller Ballwechsel bei eigenem ersten Aufschlag, sodass sich Muller während der kompletten Partie nur zwei Breakbälle erarbeiten konnte, die er beide nicht nutzte. Insgesamt 19 Asse halfen Muller zwar, die Partie noch einmal spannend zu gestalten, am Ende hatte der Südkoreaner allerdings die besseren Nerven und triumphierte im Tiebreak des zweiten Satzes mit 7:1.

Muller: "Ich werde wohl noch etwas Zeit brauchen"



"Ich habe ein ordentliches Spiel gemacht, doch es sind mir zeitweise noch zu viele Fehler unterlaufen. Mit dem Duell bin ich natürlich nicht zufrieden, doch ich bin glücklich, endlich wieder ein Match absolviert zu haben. Ich werde wohl noch etwas Zeit brauchen, um zurück zur Form zu finden, doch ich denke, dass ich auf dem richtigen Weg bin", sagte Muller nach der Niederlage.



Die Chance zur Wiedergutmachung hat der Luxemburger bereits in der kommenden Woche. Beim ATP-Turnier in Sydney möchte "Mulles" seinen Titel verteidigen. Bei der mit 524 910 US-Dollar dotierten Veranstaltung hatte er im vergangenen Jahr seinen ersten Turniersieg einfahren können.



Zuvor wird er jedoch in Brisbane noch in der Doppelkonkurrenz antreten,wo er mit dem US-Amerikaner Steve Johnson in der zweiten Runde steht. Dort trifft das Duo auf Wesley Koolhof (NL) und den Neuseeländer Artem Sitak.