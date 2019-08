Beim Davis-Cup-Turnier Mitte September in Griechenland muss der neue Kapitän Gilles Muller auf den verletzten Alex Knaff verzichten.

Tennis: Muller nominiert Davis-Cup-Team

Jan MORAWSKI

Nach dem enttäuschenden Abstieg aus der Europa-/Afrikazone II muss Luxemburgs Davis-Cup-Team nun in der dritten Klasse starten. Vom 11. bis 14. September treten die Tennisspieler um Kapitän Gilles Muller in Athen gegen Gastgeber Griechenland, Estland, Lettland, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien und Polen an. Es wird auf Sand gespielt.

Muller will auf junge talentierte Spieler setzen Gilles Muller hat klare Vorstellungen davon, wie er als Davis-Cup-Kapitän vorgehen will. Er plant, jungen talentierten Spielern das Vertrauen zu schenken und in regelmäßigem Austausch mit diesen zu stehen.

Für die ersten Duell unter seiner Verantwortung hat Muller nun die Mannschaft zusammengestellt. Wie der Tennisverband FLT am Mittwoch mitteilte, treten Chris Rodesch, Tom Diederich, Ugo Nastasi und Christophe Toll die Reise an. Auch Trainer Till Salme und Physiotherapeut Benjamin Chassin sind dabei. Alex Knaff muss hingegen wegen einer Verletzung passen.

Obwohl Nastasi und Co. in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in Zone II geschafft hatten, stieg das Team ab. Schuld daran ist die Davis-Cup-Reform: Es haben sich nicht genügend europäische Teams qualifiziert, sodass Luxemburg nun eine Klasse tiefer antreten muss.