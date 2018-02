(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 28) hat ein Freilos beim ATP-Hallenturnier in Sofia (561 345 US-Dollar) erhalten. In der zweiten Runde geht es gegen den Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Mikhail Youzhny (RUS/92) und Andreas Seppi (I/78) gehen.

Eléonora Molinaro (818) setzte unterdessen ihren Höhenflug nach ihrem ersten Turniersieg auf der ITF-Tour in Antalya fort. In der ersten Runde der Qualifikation des ITF-Hallenturniers in Grenoble (25 000 US-Dollar) besiegte die 17-Jährige die Russin Valeria Solovyeva (500) mit 6:2, 3:6, 7:6 (7:1). In der zweiten Runde wartet die 15-jährige Französin Namie François (/).