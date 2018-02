(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 28) kennt seinen Gegner in der zweiten Runde von Sofia. Es geht am Donnerstag gegen den Italiener Andreas Seppi (77), der den Russen Mikhail Youzhny (92) in der ersten Runde mit 6:3, 6:4 besiegte.



Der an drei gesetzte Muller hatte in der ersten Runde ein Freilos. Beide Gegner trafen bislang sechs Mal aufeinander, die Bilanz ist ausgeglichen. Was allerdings für Muller spricht: Die drei vergangenen Vergleiche konnte er alle für sich entscheiden. Im vergangenen Jahr gab es zwei Duelle, Muller setzte sich sowohl in Miami (Hartplatz) als auch in 's-Hertogenbosch (Rasen) in zwei Sätzen durch.